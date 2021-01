Coronavirus, risale l'incidenza dei contagi, che torna sopra il 14% (Di venerdì 1 gennaio 2021) Francesca Galici Ancora più di 20mila casi al giorno in Italia, dove torna a salire anche l'incidenza delle nuove diagnosi sui tamponi processati. Cala il numero di morti Il primo bollettino dell'anno di aggiornamento sull'epidemia di Coronavirus diramato dalla Protezione civile segna 22.211 nuove diagnosi a fronte di 157.524 tamponi processati, con in'incidenza del 14,1%. Nel resoconto quotidiano sono stati inseriti anche 16.877 guariti in più rispetto a ieri e 462 decessi, il che porta il numero degli attuali positivi a 574.747. Sembra che l'epidemia abbia nuovamente invertito la tendenza, con una lenta ripresa dei contagi. Tuttavia, considerando che siamo nel mezzo di un periodo festivo, può darsi che nei prossimi giorni ci sia un assestamento dei dati. Continua comunque la riduzione ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Francesca Galici Ancora più di 20mila casi al giorno in Italia, dovea salire anche l'delle nuove diagnosi sui tamponi processati. Cala il numero di morti Il primo bollettino dell'anno di aggiornamento sull'epidemia didiramato dalla Protezione civile segna 22.211 nuove diagnosi a fronte di 157.524 tamponi processati, con in'del 14,1%. Nel resoconto quotidiano sono stati inseriti anche 16.877 guariti in più rispetto a ieri e 462 decessi, il che porta il numero degli attuali positivi a 574.747. Sembra che l'epidemia abbia nuovamente invertito la tendenza, con una lenta ripresa dei. Tuttavia, considerando che siamo nel mezzo di un periodo festivo, può darsi che nei prossimi giorni ci sia un assestamento dei dati. Continua comunque la riduzione ...

Coronavirus in Trentino, Fugatti: ''Contagio in crescita negli ultimi 3 giorni. Ci sono festeggiamenti e abbiamo timore in una risalita della curva''

TRENTO. "C'è un po' di timore per i festeggiamenti, c'è il rischio di una crescita dei contagi". Così il presidente Maurizio Fugatti, che aggiunge: "Siamo in zona rossa come tutta Italia dal 24 dicemb ...

