Coronavirus: Regione Marche adotta piano vaccinale, intesa con i medici per le Rsa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – La Regione Marche ha adottato il piano strategico regionale per la vaccinazione anti Sars CoV-2. Nel corso dell'ultima seduta di Giunta del 2020, su proposta dell'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, l'esecutivo ha recepito il piano strategico nazionale e approvato quello regionale, con l'articolazione territoriale delle indicazioni ministeriali. Ha anche approvato l'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria: i medici di medicina generale effettueranno le vaccinazioni nelle strutture residenziali per anziani. "L'accordo con i medici di famiglia per la somministrazione dei vaccini – afferma l'assessore Filippo Saltamartini – è un ulteriore passo in avanti per potenziare la medicina del territorio".

