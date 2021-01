Coronavirus: più di 100 decessi a dicembre, tre nel primo giorno dell'anno (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2021 si apre con 92 nuovi casi di covid in provincia di Latina e tre vittime. Si tratta della metà dei contagi che si erano registrati il giorno precedente, 31 dicembre. I nuovi casi in ogni comune ... Leggi su latinatoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2021 si apre con 92 nuovi casi di covid in provincia di Latina e tre vittime. Si trattaa metà dei contagi che si erano registrati ilprecedente, 31. I nuovi casi in ogni comune ...

petergomezblog : #Coronavirus, record di vittime in #Germania: per la prima volta più di mille decessi in 24 ore - Open_gol : Salvini voleva sfidare il decreto Natale regalando doni ai più poveri. Lo racconta sui social anche con una foto in… - Corriere : Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia in arrivo 13,5 milioni di dosi in più - BisceglieLiveIt : #Bisceglie ?Coronavirus, meno tamponi e più contagi: 1.395 in Puglia. Nella Bat 93 casi - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: oggi sono 412 i nuovi #positivi su 3.505 #tamponi effettuati. 174 in più nell’area di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it