Coronavirus | oltre 83 mln casi nel mondo e 1 | 8 mln morti | in Usa vittime superano 345 mila

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Sono oltre 83,4 mila i casi totali di contagio da Covid-19 nel mondo e oltre 1,8 milioni i morti. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti, che hanno superato i 345 mila morti, resta il paese più colpito nel mondo con oltre 19,9 mln di casi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

