Coronavirus: nuovo Dpcm, dal 7 gennaio si torna alle Regioni a colori. Attesa per Calabria e Sicilia (Di venerdì 1 gennaio 2021) In Attesa del nuovo Dpcm, previsto tra il 7 e il 15 gennaio, quando si dovrebbe tornare alle Regioni divise in zone. In base anche all'indice Rt che desta ancora preoccupazione in diverse Regioni. ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 gennaio 2021) Indel, previsto tra il 7 e il 15, quando si dovrebberedivise in zone. In base anche all'indice Rt che desta ancora preoccupazione in diverse. ...

redazioneiene : Anno nuovo e troppe domande ancora aperte - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 I calabresi hanno appena pagato di nuovo e sulla loro pell… - ilgiornale : Nonostante il nuovo coronavirus, torna in tv Che Dio ci aiuti. Sono tantissime le novità - rob1erta : RT @redazioneiene: Anno nuovo e troppe domande ancora aperte - Ticinonline : Un nuovo impianto per produrre il vaccino #coronavirus #biontech #vaccino -