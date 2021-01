Coronavirus nel Lazio, il bollettino di venerdì 1 gennaio 2021: 23 morti e 1.913 casi, oltre 800 a Roma (Di venerdì 1 gennaio 2021) nel Lazio, dal bollettino di venerdì 1 gennaio della Regione non arrivano buone notizie: aumentano i casi e anche le terapie intensive, anche se diminuiscono sia i ricoveri che i decessi. I nuovi ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021) nel, daldidella Regione non arrivano buone notizie: aumentano ie anche le terapie intensive, anche se diminuiscono sia i ricoveri che i decessi. I nuovi ...

Internazionale : Cinquantacinque morti che pochi ricorderanno. Sono le persone che si sono uccise in carcere, nel silenzio generale.… - RaiNews : Il presidente della Repubblica, nel messaggio di auguri agli italiani, chiede a tutti di non abbassare la guardia m… - repubblica : Wuhan, migliaia in piazza nel primo epicentro della pandemia - Notiziedi_it : Coronavirus, a Roma 807 nuovi casi. Nel Lazio 1913 contagi in 24 ore - sportli26181512 : City, Guardiola conferma: '5 positivi nella rosa'. Per ora con il Chelsea si gioca: Nel corso della conferenza stam… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, allarme di BioNTech: "Servono altri vaccini, da soli non ce la facciamo" la Repubblica Il 2021 nel Lodigiano inizia con 77 positivi in più, 800 nel Milanese, 3.056 in Lombardia, 22.211 in Italia

Anche il 2021 si apre con i bollettini delle nuove positività al covid 19 diffusi dalle regioni e dal ministero della Salute, preoccupa in generale l’aumento della percentuale dei tamponi con esito po ...

Milano, piazza del Duomo è deserta: la differenza con il Capodanno 2020

A causa della pandemia di coronavirus in Italia, e anche in molti altri paesi del mondo, i festeggiamenti per il nuovo anno non si sono svolti come di consueto.

Anche il 2021 si apre con i bollettini delle nuove positività al covid 19 diffusi dalle regioni e dal ministero della Salute, preoccupa in generale l’aumento della percentuale dei tamponi con esito po ...A causa della pandemia di coronavirus in Italia, e anche in molti altri paesi del mondo, i festeggiamenti per il nuovo anno non si sono svolti come di consueto.