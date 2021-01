Coronavirus: Manchester City, cinque giocatori ancora in isolamento (Di venerdì 1 gennaio 2021) Manchester (REGNO UNITO) - Il Covid sta dilaniando il Manchester City . cinque giocatori, infatti, continuano a restare in isolamento e non saranno disponibili per la partita contro il Chelsea . ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 gennaio 2021)(REGNO UNITO) - Il Covid sta dilaniando il, infatti, continuano a restare ine non saranno disponibili per la partita contro il Chelsea . ...

I calciatori restano ancora in isolamento e non saranno presenti a Stamford Bridge. Del gruppo dei positivi identificati solo Gabriel Jesus e Walker ...

Guardiola conferma i casi al City: "Cinque giocatori positivi al Covid-19"

Contro l'Everton volevamo giocare, ma il club era preoccupato per la diffusione. Ho chiamato Ancelotti per spiegare".

