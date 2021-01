Coronavirus, le vaccinazioni in Italia regione per regione e il confronto con il resto del mondo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Numero di dosi consegnate, numero di vaccinati, vaccinazioni per fasce di età e per categoria. I dati aggiornati dal commissariato straordinario per la lotta al covid-19 Leggi su repubblica (Di venerdì 1 gennaio 2021) Numero di dosi consegnate, numero di vaccinati,per fasce di età e per categoria. I dati aggiornati dal commissariato straordinario per la lotta al covid-19

RegioneLazio : #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1gennaio, effettuate 11210 vaccinazioni. Su - eziomauro : Coronavirus, le vaccinazioni in Italia: il numero dei vaccinati per regione in tempo reale - Europarl_IT : Un po' di speranza alla fine di un anno difficile. Le vaccinazioni nell'UE prendono il via domani:… - kospeti : RT @RegioneLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1gennaio, effettuate 11210 vaccinazioni. Su - NosapaiD : RT @RegioneLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1gennaio, effettuate 11210 vaccinazioni. Su -