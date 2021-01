Coronavirus, le news. Il bollettino del 1 gennaio: 22.211 nuovi casi e 462 morti in 24 ore (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 157.524 i tamponi analizzati, per un tasso di positività che sale al 14,1%. Tornano a scendere di due unità i ricoverati in terapia intensiva, di 331 quelli nei reparti Covid. Arriva da un documento delle Regioni la richiesta, ora al vaglio dell'Iss, di apportare alcuni cambiamenti che potrebbero influire sui 21 indicatori per stabilire l'assegnazione delle zone (gialla, arancione, rossa) nell'ambito del monitoraggio della Cabina di regia. Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione. Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 157.524 i tamponi analizzati, per un tasso di positività che sale al 14,1%. Tornano a scendere di due unità i ricoverati in terapia intensiva, di 331 quelli nei reparti Covid. Arriva da un documento delle Regioni la richiesta, ora al vaglio dell'Iss, di apportare alcuni cambiamenti che potrebbero influire sui 21 indicatori per stabilire l'assegnazione delle zone (gialla, arancione, rossa) nell'ambito del monitoraggio della Cabina di regia. Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione.

