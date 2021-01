Coronavirus, la Francia anticipa coprifuoco alle 18 in 15 dipartimenti (Di venerdì 1 gennaio 2021) In 18 dipartimenti della Francia il coprifuoco sarà anticipato alle 18 a partire da sabato, come misura di contrasto alla diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto il portavoce del governo, Gabriel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) In 18dellailsaràto18 a partire da sabato, come misura di contrasto alla diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto il portavoce del governo, Gabriel ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la Francia anticipa coprifuoco alle 18 in 15 dipartimenti #francia - LauraAl55621182 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la Francia anticipa coprifuoco alle 18 in 15 dipartimenti #francia - Giu_8 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la Francia anticipa coprifuoco alle 18 in 15 dipartimenti #francia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Francia anticipa coprifuoco alle 18 in 15 dipartimenti #francia - tuttoatalanta : Covid, positiva elude quarantena in Sardegna e torna in Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus Francia, 26.457 contagi e 304 decessi Adnkronos Coronavirus, la Francia anticipa coprifuoco alle 18 in 15 dipartimenti

In 18 dipartimenti della Francia il coprifuoco sarà anticipato alle 18 a partire da sabato, come misura di contrasto alla diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto il portavoce del governo, Gabriel Att ...

Festa selvaggia con 2.500 partecipanti

Ben 2.500 persone, provenienti da varie regioni francesi e anche dall'estero, si sono radunate da ieri in una località nel nord-ovest della Francia per partecipare a una festa selvaggia, sfidando ogni ...

In 18 dipartimenti della Francia il coprifuoco sarà anticipato alle 18 a partire da sabato, come misura di contrasto alla diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto il portavoce del governo, Gabriel Att ...Ben 2.500 persone, provenienti da varie regioni francesi e anche dall'estero, si sono radunate da ieri in una località nel nord-ovest della Francia per partecipare a una festa selvaggia, sfidando ogni ...