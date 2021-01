Coronavirus Italia, il bollettino dell’1 gennaio 2021: 22.211 nuovi casi, 462 decessi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono 22.211 i nuovi casi di Coronavirus, e 462 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 574.767 Deceduti: 74.621 (+462) Dimessi/Guariti: 1.479.988 (+16.877) Ricoverati: 25.375 (-331) di cui in Terapia Intensiva: 2.553 (-2) Tamponi: 26.756.131 (+157.524) Totale casi: 2.129.376 (+22.211, +1,05%) Leggi su mediagol (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono 22.211 idi, e 462 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 574.767 Deceduti: 74.621 (+462) Dimessi/Guariti: 1.479.988 (+16.877) Ricoverati: 25.375 (-331) di cui in Terapia Intensiva: 2.553 (-2) Tamponi: 26.756.131 (+157.524) Totale: 2.129.376 (+22.211, +1,05%)

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 32.969 Oggi: 17.420 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 22.211 nuovi casi su 157.524 tamponi e 462 vittime #coronavirus - RaiNews : #Coronavirus, 22.211 nuovi contagi e 462 morti da ieri in Italia - TeoloMassimo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 32.969 Oggi: 17.420 - lucianoghelfi : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 32.969 Oggi: 17.420 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus 1 gennaio 2021. Bollettino Covid di oggi: dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Bufera Covid: 462 morti e il tasso di positività schizza al 14.1%

Numeri ancora brutti nonostante le zone arancioni e rosse in vigore da prima di Natale. Misure che soprattutto a destra (ma non solo) qualche politico in cerca del consenso delle corporazioni e degli ...

Era globale Covid e vaccino, profitto e poca trasparenza. La politica delle case farmaceutiche – Parte I

Cosa c'entrano il vaccino e le multinazionali con la Palestina?, si chiederanno i nostri lettori... C'entrano e per varie ragioni: prima di tutto, perché ...

Numeri ancora brutti nonostante le zone arancioni e rosse in vigore da prima di Natale. Misure che soprattutto a destra (ma non solo) qualche politico in cerca del consenso delle corporazioni e degli ...Cosa c'entrano il vaccino e le multinazionali con la Palestina?, si chiederanno i nostri lettori... C'entrano e per varie ragioni: prima di tutto, perché ...