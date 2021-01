Coronavirus in Toscana, 589 nuovi casi e 27 decessi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il bollettino regionale del 1° gennaio 2021. Le persone ricoverate sono 953, di cui 143 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono oggi 9.836 Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il bollettino regionale del 1° gennaio 2021. Le persone ricoverate sono 953, di cui 143 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono oggi 9.836

