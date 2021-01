Coronavirus in Italia, il bollettino di Capodanno: i dati alle 17. In Veneto altri 4800 contagi, peggiora il Lazio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di venerdì 1 gennaio, giorno di Capodanno. I dati nazionali saranno disponibili come di consueto dalle 17. Nel frattempo ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021)in, ildi oggi: idel Ministero della Salute di venerdì 1 gennaio, giorno di. Inazionali saranno disponibili come di consueto d17. Nel frattempo ...

eziomauro : Coronavirus, le vaccinazioni in Italia: il numero dei vaccinati per regione in tempo reale - RaiNews : Il maggior numero di vittime negli Usa (345.826), seguiti dal Brasile (194.949), dall'India (148.994) e dal Messico… - Corriere : «Rivedere i 21 parametri»: il documento delle Regioni al vaglio Iss. In Israele 1 milione di vaccinati - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 22.211 contagi; 462 DECESSI!!! SUPERATI I 74.500 MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TAMPONI: np… - emanuelecarioti : #CovidItalia #oggi ?? 22.211 contagi; 462 DECESSI!!! SUPERATI I 74.500 MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TAMPONI:… -