Coronavirus | il Meyer inizia le vaccinazioni nel suo Vaccination Center | la prima è una pediatra

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Firenze, 1 gen. - (Adnkronos) - Si chiama Leila Bianchi, è unache da sempre si occupa di Malattie Infettive e anche un'appassionata studiosa di vaccini. In questi mesi è stata inlinea nel reparto Covid dell'ospedale pediatricodi Firenze e questa mattina, alla fine del suo turno di notte, ha ricevuto, pertra i sanitari, il vaccino contro l'infezione da Covid-19, nel nuovodel. La dottoressa Bianchi, subito dopo l'iniezione, ha sorriso e ha detto: “È un regalo per me, per i nostri piccoli pazienti e per i loro familiari: da medico credo che questo vaccino sia una grande opportunità e un dovere morale per noi sanitari. Oggi è veramente una giornata di gioia”. Il...