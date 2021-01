Coronavirus, i dati: 22.211 nuovi casi con 157mila tamponi. L’indice di positività sale ancora: è al 14,1%. Altri 462 morti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel primo bollettino diffuso dal ministero della Salute nel 2021 continua a salire il rapporto tra persone testate e nuovi casi di Coronavirus, come accade ormai da qualche giorno. I contagi registrati nelle prime 24 ore del nuovo anno sono infatti 22.211. Il dato porta il totale dei casi da inizio pandemia a 2.129.376. Il tasso di positività è dunque del 14,1%, in crescita di quasi due punti rispetto a ieri quando con 23.477 casi e 186.004 test era al 12,6%, a sua volta in aumento di tre punti rispetto al 9,6% di due giorni fa. Nel primo giorno dell’anno sono invece 462 i decessi registrati: il numero complessivo delle vittime in Italia sale così a 74.621. Salgono per il secondo giorno consecutivo anche le persone attualmente positive: ad oggi sono 574.767, 4.871 in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel primo bollettino diffuso dal ministero della Salute nel 2021 continua a salire il rapporto tra persone testate edi, come accade ormai da qualche giorno. I contagi registrati nelle prime 24 ore del nuovo anno sono infatti 22.211. Il dato porta il totale deida inizio pandemia a 2.129.376. Il tasso diè dunque del 14,1%, in crescita di quasi due punti rispetto a ieri quando con 23.477e 186.004 test era al 12,6%, a sua volta in aumento di tre punti rispetto al 9,6% di due giorni fa. Nel primo giorno dell’anno sono invece 462 i decessi registrati: il numero complessivo delle vittime in Italiacosì a 74.621. Salgono per il secondo giorno consecutivo anche le persone attualmente positive: ad oggi sono 574.767, 4.871 in ...

