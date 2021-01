Coronavirus, Guardiola conferma tre nuove positività al Manchester City (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il tecnico del Manchester City Josep Guardiola ha confermato che sono saliti a cinque i casi di positività all’interno della sua squadra. La situazione Il tecnico del Manchester City Josep Guardiola ha confermato che sono saliti a cinque i casi di positività all’interno della sua squadra. I Citizens domani affronteranno il Chelsea dopo che la gara con l’Everton in programma lo scorso 28 dicembre era stata rinviata per le positività di Gabriel Jesus e Kyle Walker. LA SITUAZIONE – «Non credo che la Premier League ci consentirà di rivelare i nomi ma cedo che domani li conoscerete. Avevamo abbastanza giocatori per giocare contro l’Everton, avremmo voluto giocare ma abbiamo avuto nuovi casi il giorno della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il tecnico delJosephato che sono saliti a cinque i casi diall’interno della sua squadra. La situazione Il tecnico delJosephato che sono saliti a cinque i casi diall’interno della sua squadra. I Citizens domani affronteranno il Chelsea dopo che la gara con l’Everton in programma lo scorso 28 dicembre era stata rinviata per ledi Gabriel Jesus e Kyle Walker. LA SITUAZIONE – «Non credo che la Premier League ci consentirà di rivelare i nomi ma cedo che domani li conoscerete. Avevamo abbastanza giocatori per giocare contro l’Everton, avremmo voluto giocare ma abbiamo avuto nuovi casi il giorno della ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, troppi casi nel City, rinviata la partita #Everton-Manchester in programma stasera. Cinque positivi nella squadra… - NewSicilia : Nel frattempo, nel Paese d'oltremanica continua a diffondersi la nuova 'variante' recentemente scoperta #Newsicilia - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, troppi casi nel City, rinviata la partita #Everton-Manchester in programma stasera. Cinque positivi nella squadra… - Agenzia_Ansa : #Covid, troppi casi nel City, rinviata la partita #Everton-Manchester in programma stasera. Cinque positivi nella s… - Daniele20052013 : Rinviata Everton-Manchester City: troppi casi di COVID nella squadra di Guardiola -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Guardiola Coronavirus, Guardiola conferma tre nuove positività al Manchester City Calcio News 24 Coronavirus, Guardiola conferma tre nuove positività al Manchester City

Il tecnico del Manchester City Josep Guardiola ha confermato che sono saliti a cinque i casi di positività all'interno della sua squadra. La situazione ...

Coronavirus, UFFICIALE: nessun nuovo positivo | Il Manchester City torna ad allenarsi

Il Manchester City riprende gli allenamenti dopo l'ultimo ciclo di tamponi. Nessun nuovo positivo. Il comunicato.

Il tecnico del Manchester City Josep Guardiola ha confermato che sono saliti a cinque i casi di positività all'interno della sua squadra. La situazione ...Il Manchester City riprende gli allenamenti dopo l'ultimo ciclo di tamponi. Nessun nuovo positivo. Il comunicato.