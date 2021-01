Coronavirus, gli ospedali di Londra in piena emergenza convertono i reparti in sale intensive: «Più ricoveri della prima ondata» (Di venerdì 1 gennaio 2021) La variante inglese del Coronavirus manda in grave affanno il sistema sanitario di Londra. Uno dei più grandi ospedali della città, l’University College London hospitals trust (Uclh) ha annunciato di essere al lavoro per convertire le sale operatorie, post operatorie e i reparti ictus in unità intensive per pazienti Covid-19. La decisione è stata presa a causa dell’enorme pressione in corso sugli ospedali nella capitale inglese. In tutto il Regno Unito si è registrato ieri, 31 dicembre, un picco record di contagi (+55.892) e un numero drammatico di decessi (964), con 23.813 persone attualmente ricoverate negli ospedali. Secondo il direttore dell’Uclh, Marcel Levi – che ha parlato al The Guardian – le richieste di ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) La variante inglese delmanda in grave affanno il sistema sanitario di. Uno dei più grandicittà, l’University College London hospitals trust (Uclh) ha annunciato di essere al lavoro per convertire leoperatorie, post operatorie e iictus in unitàper pazienti Covid-19. La decisione è stata presa a causa dell’enorme pressione in corso suglinella capitale inglese. In tutto il Regno Unito si è registrato ieri, 31 dicembre, un picco record di contagi (+55.892) e un numero drammatico di decessi (964), con 23.813 persone attualmente ricoverate negli. Secondo il direttore dell’Uclh, Marcel Levi – che ha parlato al The Guardian – le richieste di ...

FicarraePicone : Stiamo facendo un corso accelerato di medicina e di scienze politiche per dirvi anche noi cosa ne pensiamo del coro… - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 Il dottor Nazario Di Cicco ha denunciato la malasanità ne… - europainitalia : Siamo in una crisi sanitaria globale e i vaccini COVID-19 vengono sviluppati più velocemente del solito. Ma soddis… - Dome689 : RT @Open_gol: Il prof Locatelli si vaccina: «I vaccini sono sicuri, i vaccini sono efficaci. Spero che questo esempio possa servire da ulte… - Open_gol : Il prof Locatelli si vaccina: «I vaccini sono sicuri, i vaccini sono efficaci. Spero che questo esempio possa servi… -