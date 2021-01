Coronavirus, folla a Wuhan per Capodanno: le immagini fanno il giro del mondo. L’Oms approva l’uso di emergenza del vaccino Pfizer (Di venerdì 1 gennaio 2021) All’inizio di questo 2021, il bilancio della pandemia da Coronavirus è arrivato a 83,4 milioni di casi registrati in tutto il mondo da quando si certificarono i primi contagi nella regione di Wuhan, in Cina, un anno fa. Ciò significa che per ogni milione di persone si contano 10.728 positivi testati. Le vittime sono complessivamente 1,82 milioni, mentre le guarigioni a livello globale sono arrivate a quota 47 milioni. Stati Uniti, India e Brasile restano i Paesi più colpiti dal virus. Seguono: Russia, Francia e Regno Unito. Era il 31 dicembre 2019 quando le autorità cinesi hanno segnalato all’Organizzazione mondiale della sanità diversi casi a Wuhan di una misteriosa polmonite che poco più tardi sarà chiamata Covid-19. Cina EPA/ROMAN PILIPEYfolla a Wuhan per ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) All’inizio di questo 2021, il bilancio della pandemia daè arrivato a 83,4 milioni di casi registrati in tutto ilda quando si certificarono i primi contagi nella regione di, in Cina, un anno fa. Ciò significa che per ogni milione di persone si contano 10.728 positivi testati. Le vittime sono complessivamente 1,82 milioni, mentre le guarigioni a livello globale sono arrivate a quota 47 milioni. Stati Uniti, India e Brasile restano i Paesi più colpiti dal virus. Seguono: Russia, Francia e Regno Unito. Era il 31 dicembre 2019 quando le autorità cinesi hanno segnalato all’Organizzazione mondiale della sanità diversi casi adi una misteriosa polmonite che poco più tardi sarà chiamata Covid-19. Cina EPA/ROMAN PILIPEYper ...

aperegina61 : RT @GDS_it: Folla per #Capodanno a #Wuhan, migliaia in strada: rabbia sui #social - Foto #coronavirus - GDS_it : Folla per #Capodanno a #Wuhan, migliaia in strada: rabbia sui #social - Foto #coronavirus - MutiLeonilde : RT @RaiNews: #Capodanno2021 Quest'anno agli abitanti di Sydney è stato chiesto di rimanere a casa e di guardare i fuochi d'artificio in tel… - TvTalk_Rai : RT @RaiNews: #Capodanno2021 Quest'anno agli abitanti di Sydney è stato chiesto di rimanere a casa e di guardare i fuochi d'artificio in tel… - NickIannello64 : RT @RaiNews: #Capodanno2021 Quest'anno agli abitanti di Sydney è stato chiesto di rimanere a casa e di guardare i fuochi d'artificio in tel… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus folla Covid: Brasile,folla in spiaggia Ipanema nonostante lockdown ANSA Nuova Europa Saldi 2021: inizio, date, regole. Gli sconti nell’era Covid

La pandemia condiziona i saldi 2021. Quando iniziano, quali sono le regole da rispettare per clienti e negozianti? Tutte le informazioni ...

Capodanno blindato, ma Wuhan (dove tutto è cominciato) fa eccezione

Festa soprattutto virtuale in Europa per evitare gli assembramenti. Parziali aperture dove l'epidemia segna una battuta d'arresto ...

La pandemia condiziona i saldi 2021. Quando iniziano, quali sono le regole da rispettare per clienti e negozianti? Tutte le informazioni ...Festa soprattutto virtuale in Europa per evitare gli assembramenti. Parziali aperture dove l'epidemia segna una battuta d'arresto ...