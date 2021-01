Coronavirus, farmacista del Wisconsin licenziato e arrestato per aver distrutto di proposito 500 dosi di vaccino (Di venerdì 1 gennaio 2021) licenziato e arrestato per aver distrutto intenzionalmente oltre 500 dosi di vaccino contro il Coronavirus. È accaduto all’Aurora Medical Center di Grafton, a nord di Milwaukee, nel Wisconsin (Usa): un farmacista impiegato nell’ospedale, e del quale non è stato diffuso il nome, ha reso intenzionalmente inutilizzabili centinaia di fiale di Moderna (già approvato dalla Food and Drug Administration) dopo averle tirate fuori dai frigoriferi. I fatti risalgono al weekend e l’uomo è stato arrestato ieri, 31 dicembre, dalle autorità locali. Le accuse sono quelle di attentato alla sicurezza pubblica e di danneggiamento di farmaci. Il danno economico stimato si aggira tra gli 8 mila e gli 11 mila dollari. ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021)perintenzionalmente oltre 500dicontro il. È accaduto all’Aurora Medical Center di Grafton, a nord di Milwaukee, nel(Usa): unimpiegato nell’ospedale, e del quale non è stato diffuso il nome, ha reso intenzionalmente inutilizzabili centinaia di fiale di Moderna (già approvato dalla Food and Drug Administration) dopole tirate fuori dai frigoriferi. I fatti risalgono al weekend e l’uomo è statoieri, 31 dicembre, dalle autorità locali. Le accuse sono quelle di attentato alla sicurezza pubblica e di danneggiamento di farmaci. Il danno economico stimato si aggira tra gli 8 mila e gli 11 mila dollari. ...

SilviaL31165731 : Non so se è stata #chiusa per #covid a #lecce una #farmacia in #piazzasantoronzo ma sono risultati #positivi al… - lbianchetti : Cerco di raffigurarmi la scena, con la dirigente farmacista e il tenente cronometrista. E mi sembra abbastanza comi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus farmacista Coronavirus, farmacista del Wisconsin licenziato e arrestato per aver distrutto di proposito 500 dosi di vaccino Open Coronavirus, Sileri: "L'obbligo di vaccinazione ad oggi non è un argomento"

'obbligo di vaccinazione 'ad oggi non è un argomento, ma se in futuro l'adesione sarà bassa, l'obbligatorietà potrebbe essere necessaria'. Ci sono anche gli odontoiatri che chiedono di essere parte at ...

Legnano, partita la campagna di vaccinazione anti Covid-19. Un passo importante, un’iniezione di fiducia

Partiti. Oggi, giovedì 31 dicembre, a Legnano e a Magenta, Ospedali Hub della zona, è scattata la vaccinazione contro il Covid-19. Prima vaccinata la dottoressa Gabriella Monolo, Direttrice Socio-Sani ...

'obbligo di vaccinazione 'ad oggi non è un argomento, ma se in futuro l'adesione sarà bassa, l'obbligatorietà potrebbe essere necessaria'. Ci sono anche gli odontoiatri che chiedono di essere parte at ...Partiti. Oggi, giovedì 31 dicembre, a Legnano e a Magenta, Ospedali Hub della zona, è scattata la vaccinazione contro il Covid-19. Prima vaccinata la dottoressa Gabriella Monolo, Direttrice Socio-Sani ...