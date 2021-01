Coronavirus: bollettino Emilia Romagna, 2.629 nuovi positivi e settanta decessi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. ?(Adnkronos) – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 174.141 casi di positività, 2.629 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 22,9%. Effettuati anche 11.559 tamponi rapidi. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.168 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 517 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 568 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. ?(Adnkronos) – Dall’inizio dell’epidemia da, insi sono registrati 174.141 casi dità, 2.629 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deisul numero di tamponi fatti da ieri è del 22,9%. Effettuati anche 11.559 tamponi rapidi. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: deicontagiati, 1.168 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i517 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 568 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei...

Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - zazoomblog : Coronavirus: bollettino Emilia Romagna 2.629 nuovi positivi e settanta decessi - #Coronavirus: #bollettino #Emilia - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di Capodanno - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 gennaio in Lombardia: 3.056 nuovi positivi e 80 morti - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, il bollettino: contagi Covid di oggi 1 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus 1 gennaio 2021. Bollettino Covid di oggi: dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus: una vittima in Umbria nell’ultimo giorno dell’anno

Ha fatto registrare un morto per Covid in Umbria nell'ultimo giorno - il dato più basso da diverse settimane a questa parte - il primo ...

Coronavirus, in Lombardia 3.056 nuovi positivi (308 in provincia di Pavia) e 80 morti

Emergenza coronavirus, la situazione. Aggiornamento 1 gennaio ore 17.30. Lombardia. A fronte di 25.467 tamponi effettuati sono 3.056 i nuovi positivi (11,9%) di cui 171 'debolmente positivi'. I guarit ...

Ha fatto registrare un morto per Covid in Umbria nell'ultimo giorno - il dato più basso da diverse settimane a questa parte - il primo ...Emergenza coronavirus, la situazione. Aggiornamento 1 gennaio ore 17.30. Lombardia. A fronte di 25.467 tamponi effettuati sono 3.056 i nuovi positivi (11,9%) di cui 171 'debolmente positivi'. I guarit ...