Coronavirus, bollettino del 1 gennaio 2021: 462 morti (totale 74.621) 22.161 contagi, 2,553 terapie intensive (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 157.524 i tamponi processati, con un rapporto tamponi/positivi che oggi si attesta al 14,1%. Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 157.524 i tamponi processati, con un rapporto tamponi/positivi che oggi si attesta al 14,1%.

Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 gennaio in Lombardia: 3.056 nuovi positivi e 80 morti [aggiornamento delle 17:… - ag_notizie : Coronavirus, in Sicilia 1.122 nuovi casi (63 in provincia): tasso di positività in calo ma più ricoveri… - marisabelm12 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 gennaio: 22.211 nuovi casi e 462 morti - vnewsita : #Coronavirus, il bollettino di #Capodanno. La situazione in #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus 1 gennaio 2021. Bollettino Covid di oggi: dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 703, il 34,7% dei tamponi effettuati (+ i 141 dei test rapidi) /La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - Il Covid non molla le Marche, anche oggi i nuovi positivi sono 703. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati ...

Bollettino Lazio, bollettino oggi 1 gennaio: 1913 nuovi casi, 23 morti e 800 contagi a Roma

Asl di Rieti: si registrano 73 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Asl di Latina: 92 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio ...

ANCONA - Il Covid non molla le Marche, anche oggi i nuovi positivi sono 703. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati ...Asl di Rieti: si registrano 73 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Asl di Latina: 92 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio ...