Coronavirus | 9 decessi e 1 395 nuovi casi positivi in Puglia 325 nel Foggiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Su 7.045 test per l'infezione da Covid-19 processati, nella giornata di oggi, venerdì 1° gennaio 2021, sono stati registrati 1.395in: 564 in provincia di Bari, 155 in provincia ...

you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 14432 casi in media al g… - RegioneER : ??#Coronavirus l'aggiornamento: ??oltre 11.300 tamponi; ??2.629 nuovi positivi, di cui 1.168 asintomatici; ??3.11… - RaiNews : Il maggior numero di vittime negli Usa (345.826), seguiti dal Brasile (194.949), dall'India (148.994) e dal Messico… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID / CORONAVIRUS: « I DATI A VENERDÌ 1-1 / ALTRI 10 DECESSI E 147 NUOVI POSITIVI AL… - Matteo0923 : RT @Bluefidel47: Tutti i decessi di vaccinati di covid, dovranno essere registrati come morti causa: infarto o cancro. La storia si ripet… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decessi

ROMA (ITALPRESS) – In calo i nuovi casi di coronavirus in Italia ma risale il tasso di positività. Sono 22.211 i nuovi positivi, in meno rispetto ai 23.477 registrati ieri. Calano pure i morti, oggi s ...In Emilia-Romagna 2.629 casi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 3.118 in più rispetto a ieri, in totale dall'inizio della pandemia raggiungono quota 109.546.