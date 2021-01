Coronavirus, 462 decessi e 22.211 nuovi contagi (con circa 30mila tamponi in meno) nelle ultime 24 ore (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il bollettino del 1° gennaio Il primo giorno del 2021 vede 22.211 casi di contagi di Coronavirus registrati in tutta Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 23.477 di ieri. A dirlo, come sempre, è il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Diminuisce il numero dei morti positivi a Covid-19 da ieri: 462, -93 rispetto ai 555 di ieri e ai 575 di due giorni fa. Il totale raggiunge quota 74.621. E ancora: 574.767 sono le persone attualmente positive nel paese e +157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore – ieri erano stati 186.004. Il totale dei test tocca quota 26.756.131. Continua quindi a salire il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. Sono 25.375 gli italiani e le italiane ricoverate ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il bollettino del 1° gennaio Il primo giorno del 2021 vede 22.211 casi didiregistrati in tutta Italia24 ore, a fronte dei 23.477 di ieri. A dirlo, come sempre, è il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Diminuisce il numero dei morti positivi a Covid-19 da ieri: 462, -93 rispetto ai 555 di ieri e ai 575 di due giorni fa. Il totale raggiunge quota 74.621. E ancora: 574.767 sono le persone attualmente positive nel paese e +157.524 ieffettuati24 ore – ieri erano stati 186.004. Il totale dei test tocca quota 26.756.131. Continua quindi a salire il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. Sono 25.375 gli italiani e le italiane ricoverate ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 462 Coronavirus: 22.211 nuovi contagi, 462 morti Rai News Covid-19: 22.211 i nuovi positivi in Italia, 1.913 nel Lazio (9.428 i cittadini già vaccinati)

Sono in calo, a livello nazionale, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 22.211 i nuovi positivi, in meno rispetto ai 23.477 registrati ieri. Calano pure i morti, oggi sono 462 i decessi rispett ...

