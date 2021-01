Corona virus: Italia, 574767 attualmente positivi a test (+4871 in un giorno) con 74621 decessi (462) e 1479988 guariti (16877). Totale di 2129376 casi (22211) Dati della protezione civile: effettuati 157524 tamponi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 574767 attualmente positivi a test (+4871 in un giorno) con 74621 decessi (462) e 1479988 guariti (16877). Totale di 2129376 casi (22211) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 157524 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 1 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(462) e).di) proviene da Noi Notizie..

goodlilfefa : @yunhosana eh o corona virus - YvonOEC : @MediasetTgcom24 E spero che lo fatte al fine di evitare una rivoluzione che farà molti più morti del corona virus - VincenzaSMF : @giuseppe_masala Però ha dato il suo contributo a stroncare noi italiani...ricordate le liste per cacciarli dal Reg… - F4lRYUTA : CORONA VIRUS DEVI ANDARE VIA!!!!! hai sentito che ha detto yuta vuole fare i concerti so you better pack your bags… - infoitsport : IL PAGELLONE 2020 - Lazio, l'anno del virus con la corona: il sogno infranto e il ritorno in Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus 1 gennaio 2021. Bollettino Covid di oggi: dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus, ancora su i contagi nel Trapanese (1368) e nell'Isola. Mattarella: "Vaccinarsi un dovere"

Ieri 37 sanitari dei reparti covid vaccinati al Sant'Antonio. Si tratta dei dipendenti medici impegnati nei reparti covid del territorio, del personale dei Pronto soccorso, quello dell'emergenza urgen ...

Addio 2020, benvenuto 2021: cronaca, cultura, meteo, sport e tutto l'anno appena trascorso in dodici grafici

UDINE. Ci siamo da poche ore lasciati alle spalle il 2020, l'hanno che tutti vorremmo dimenticare in fretta ma che sarà impossibile da cancellare. È stato l'anno del lockdown, delle mascherine e delle ...

Ieri 37 sanitari dei reparti covid vaccinati al Sant'Antonio. Si tratta dei dipendenti medici impegnati nei reparti covid del territorio, del personale dei Pronto soccorso, quello dell'emergenza urgen ...UDINE. Ci siamo da poche ore lasciati alle spalle il 2020, l'hanno che tutti vorremmo dimenticare in fretta ma che sarà impossibile da cancellare. È stato l'anno del lockdown, delle mascherine e delle ...