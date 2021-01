Concerto di Capodanno, il messaggio del Ministro Roberto Speranza a tutti i medici: "Grazie per quello che avete fatto" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tanti di voi hanno pagato anche con il prezzo più alto - quello della vita - e credo che a loro debba essere rivolto, in modo particolare, il nostro pensiero e il nostro impegno quotidiano. E questo ... Leggi su puglialive (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tanti di voi hanno pagato anche con il prezzo più alto -della vita - e credo che a loro debba essere rivolto, in modo particolare, il nostro pensiero e il nostro impegno quotidiano. E questo ...

teatrolafenice : ?? Questi fiori sono per tutti voi e per gli amici di @SalaLettura che prestissimo stamattina hanno iniziato a scriv… - raicinque : Appuntamento domani per il Concerto di #Capodanno dal @TeatroLaFenice di Venezia, con il Maestro @djharding, il sop… - TizianaFerrario : Senza il concerto di Vienna non è Capodanno!!!! - AnnamariaBosia : RT @Corriere: Riccardo Muti, storico concerto di Capodanno a Vienna senza pubblico e con applausi registrati - fefefede : un pensiero a quei poveri cristi che hanno scelto il capodanno 2020 per fare domanda per assistere al concerto di v… -