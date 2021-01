Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna: ecco come seguirlo in diretta tv (Di venerdì 1 gennaio 2021) È una tradizione che si ripete da 80 anni e non sarà certo il Covid a fermarla: quella del Concerto di Capodanno di Vienna, eseguito dalla Wiener Philarmonike e trasmesso, in diretta o in differita, in 95 Paesi di tutto il mondo. Certo, per la prima volta sarà senza pubblico (ah, come ci mancherà il classico battimani sulla marcia di Radetzky!) ma l’appuntamento è confermato: in diretta venerdì 1° gennaio alle 11.15 su Radio3, in differita alle 13.30 su Rai2, e in replica alle 21.15 su Rai5. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Riccardo Muti, che nel 2021 compirà ottant’anni e celebra il festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker per la sesta volta nella sua straordinaria carriera. Per l’occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, propone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) È una tradizione che si ripete da 80 anni e non sarà certo il Covid a fermarla: quella deldidi, eseguito dalla Wiener Philarmonike e trasmesso, ino in differita, in 95 Paesi di tutto il mondo. Certo, per la prima volta sarà senza pubblico (ah,ci mancherà il classico battimani sulla marcia di Radetzky!) ma l’appuntamento è confermato: invenerdì 1° gennaio alle 11.15 su Radio3, in differita alle 13.30 su Rai2, e in replica alle 21.15 su Rai5. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Riccardo Muti, che nel 2021 compirà ottant’anni e celebra il festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker per la sesta volta nella sua straordinaria carriera. Per l’occasione, oltre ai valzer e alle polkefamiglia Strauss, propone ...

