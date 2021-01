Concerto di Capodanno dal teatro La Fenice di Venezia: ecco la scaletta e come seguirlo in diretta tv (Di venerdì 1 gennaio 2021) È il direttore d’orchestra inglese Daniel Harding il protagonista dell’ormai tradizionale Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia, che Rai Cultura propone venerdì 1° gennaio alle 12.20 in diretta su Rai1, con replica alle 18.15 su Rai5. Con l’Orchestra della Fenice e le voci soliste del soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga, Harding propone una scelta di brani di grandi operisti italiani ed europei. Dopo l’omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart nel duecentotrentesimo anniversario della morte con l’ouverture dalle Nozze di Figaro, la scaletta prevede due pagine verdiane amatissime: l’aria del duca di Mantova “La donna è mobile” dal Rigoletto e il celebre coro “Chi del gitano i giorni abbella!” dal Trovatore; seguirà l’arie di Juliette “Je veux vivre dans le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) È il direttore d’orchestra inglese Daniel Harding il protagonista dell’ormai tradizionaledidalladi, che Rai Cultura propone venerdì 1° gennaio alle 12.20 insu Rai1, con replica alle 18.15 su Rai5. Con l’Orchestra dellae le voci soliste del soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga, Harding propone una scelta di brani di grandi operisti italiani ed europei. Dopo l’omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart nel duecentotrentesimo anniversario della morte con l’ouverture dalle Nozze di Figaro, laprevede due pagine verdiane amatissime: l’aria del duca di Mantova “La donna è mobile” dal Rigoletto e il celebre coro “Chi del gitano i giorni abbella!” dal Trovatore; seguirà l’arie di Juliette “Je veux vivre dans le ...

