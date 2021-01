Concerto di Capodanno 2021 a Vienna: dirige Muti. Come seguirlo in tv (Di venerdì 1 gennaio 2021) A battezzare il 2021 , anche in epoca Covid, c'è il tradizionale Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna . Un inizio d'anno in musica che quest'anno è affidato all'esperta bacchetta di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) A battezzare il, anche in epoca Covid, c'è il tradizionaledidella Filarmonica di. Un inizio d'anno in musica che quest'anno è affidato all'esperta bacchetta di ...

teatrolafenice : ?? Questi fiori sono per tutti voi e per gli amici di @SalaLettura che prestissimo stamattina hanno iniziato a scriv… - raicinque : Appuntamento domani per il Concerto di #Capodanno dal @TeatroLaFenice di Venezia, con il Maestro @djharding, il sop… - Radio3tweet : Che il nuovo anno inizi all'insegna della musica dal vivo: alle 11.15, in diretta in oltre 90 paesi dal Musikverein… - polaroidblog : La tradizione del 'Concerto di Capodanno di Vienna' spiegata su Wikiradio (via @Radio3tweet) :') - esportsfanclub : RT @A_Berzosa: Buongiorno 2021! Qui stai guardando il concerto di capodanno? ?? Maestro @MaestroMuti è incredibile come sempre! @Vienna… -