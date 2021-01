Commenti razzisti sulla prima nata a Genova | Toti su Facebook | “Chi nasce in Liguria è ligure”

FuckitJimmy : Incredibile eravamo quasi arrivati alla fine del pranzo senza commenti razzisti e poi in cinque minuti BOOM xenofobia a palate - ciromau : @salv_amoroso al solito i commenti più inutili schifosi razzisti e stupidi arrivano dai calabrentus boys - liuz126 : Fa tristezza vedere sui social tutti quei commenti assurdi e razzisti, questa è l'ignoranza. Siamo messi male. - enchantedmarvel : @Barbara86764611 L'ho eliminato perché evidentemente era travisabile, ho letto addirittura commenti razzisti, io!! ?? - enchantedmarvel : @DtDonatella Elimino il tweet perché state completamente travisando. Di sicuro non volevo attirare commenti razzisti -

Ultime Notizie dalla rete : Commenti razzisti

la Repubblica

Lo scorso mese di novembre l'attaccante uruguaiano aveva infatti usato l'espressione 'Gracias negrito' in risposta a un tifoso che lo applaudiva per la doppietta segnata nella vittoria per 3-2 del Man ...Cavani del Manchester United è stato squalificato per 3 turni dalla Football Association per un commento sui social considerato razzista.