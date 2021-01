CNA Toscana: 2020 anno terribile per l’artigianato, a rischio 40.000 aziende (Di venerdì 1 gennaio 2021) Rischiamo di perdere 40mila imprese, nel 2021, solo in Toscana. Occorre rimboccarsi le maniche per ripartire, mettendo in campo risorse per le aziende, dice Cna Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Rischiamo di perdere 40mila imprese, nel 2021, solo in. Occorre rimboccarsi le maniche per ripartire, mettendo in campo risorse per le, dice Cna

Cna contro le regole sugli spostamenti

viareggio. Cambiano le disposizioni per i trasferimenti nei comuni limitrofi alla propria residenza. In una nuova ordinanza della Regione viene infatti stabilito che ci si può spostare solo nei giorni ...

