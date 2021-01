Cinque cani morti folgorati dalla corrente mentre giocavano nella neve: ecco cosa sta succedendo a Milano e perché (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Stavo passeggiando con una mia amica, alle Colonne di San Lorenzo, con Kaos al guinzaglio. A un certo punto lui ha cominciato a guaire in modo straziante. Pensavo si fosse ferito, magari per un coccio di vetro, ma era impossibile calmarlo: per il dolore e la disperazione mi ha perfino morso più volte. Poi si è accasciato e non respirava più. Nonostante l’emergenza, però, il taxi però si è rifiutato di portare il cane, allora in clinica siamo andati di corsa io e un’altra signora. mentre lo tenevo in braccio, sentivo ancora le scariche di corrente“. Questo è il drammatico studente che uno studente 20enne ha fatto al Corriere della Sera, denunciando quanto accaduto nei giorni scorsi al suo cane, un cucciolo di Lagotto romagnolo di 8 mesi, mentre insieme stavano facendo una passeggiata tra la neve alle Colonne di San ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Stavo passeggiando con una mia amica, alle Colonne di San Lorenzo, con Kaos al guinzaglio. A un certo punto lui ha cominciato a guaire in modo straziante. Pensavo si fosse ferito, magari per un coccio di vetro, ma era impossibile calmarlo: per il dolore e la disperazione mi ha perfino morso più volte. Poi si è accasciato e non respirava più. Nonostante l’emergenza, però, il taxi però si è rifiutato di portare il cane, allora in clinica siamo andati di corsa io e un’altra signora.lo tenevo in braccio, sentivo ancora le scariche di“. Questo è il drammatico studente che uno studente 20enne ha fatto al Corriere della Sera, denunciando quanto accaduto nei giorni scorsi al suo cane, un cucciolo di Lagotto romagnolo di 8 mesi,insieme stavano facendo una passeggiata tra laalle Colonne di San ...

FQMagazineit : Cinque cani morti folgorati dalla corrente mentre giocavano nella neve: ecco cosa sta succedendo a Milano e perché - RoxdcIT : Maltempo in Lombardia, la neve trappola killer per i cani: cinque morti folgorati - Ferrucc66935382 : @Trashaddected I miei, mai stati male come quest’anno. Ma è un problema mio. Sono io che ho i cani. A capodanno i b… - zazoomblog : Il mistero dei cani folgorati. Cinque cuccioli morti per colpa della neve? - #mistero #folgorati. #Cinque… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??Maltempo in Lombardia, la neve trappola killer per i cani: cinque morti folgorati -