Cinema in lutto | l’attrice è morta per Covid | indimenticabile il suo ruolo come ragazza della porta accanto

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 1 gennaio 2021) In coda a questo terribile anno ilsubisce l’ennesimo, se ne va la. Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. ÈDawn Wells, nota per aver interpretato la dolce Mary Ann Summers, la prima e unica. La donna è scomparsa il 30 dicembre 2020 a Los Angeles, all’età di 82 anni. (Continua..) Sono state molte le morti celebri che ci hanno detto addio in questo triste anno, con Dawn si chiude il cerchio con la speranza che, almeno in questo giorno di festa, la morte decida di guardare altrove. Dawn Wells si è spenta nella sua cosa di Los Angeles per complicanze dovute ...