Chi è questa bimba bionda? Oggi è una famosa conduttrice TV

Leggi su chedonna

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Riuscireste a riconoscerebellaè unaTV molto apprezzata…sopratutto nel campo culinario. Capelli biondi e sguardo vispo non in obbiettivo. Una bellaimmortalata in una foto di qualche anno fa, in bianco e nero. Nata a Legnano, 6 dicembre 1962 è del segno del sagittario. Frequenta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it