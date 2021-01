“Che succede?”: Gianni Morandi sparisce durante la diretta e Piero Pelù resta da solo sul palco. Amadeus costretto a intervenire (Di venerdì 1 gennaio 2021) È stata l’edizione dei record dello show di Rai 1 “L’Anno che verrà“, condotto anche quest’anno da Amadeus. Nel corso della diretta che ha accompagnato il pubblico durante il veglione di San Silvestro non sono però mancate le gaffe e gli imprevisti. Come quando Gianni Morandi, “spalla” perfetta del padrone di casa, è “sparito” lasciando Piero Pelù da solo sul palco a cantare la canzone con cui avrebbero dovuto duettare. “Che succede?“, ha chiesto Amadeus, costretto a intervenire sul palco, proprio come accadde al Festival di Sanremo con Bugo e Morgan. L’orchestra aveva iniziato a suonare il pezzo, Piero Pelù era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) È stata l’edizione dei record dello show di Rai 1 “L’Anno che verrà“, condotto anche quest’anno da. Nel corso dellache ha accompagnato il pubblicoil veglione di San Silvestro non sono però mancate le gaffe e gli imprevisti. Come quando, “spalla” perfetta del padrone di casa, è “sparito” lasciandodasula cantare la canzone con cui avrebbero dovuto duettare. “Che?“, ha chiestosul, proprio come accadde al Festival di Sanremo con Bugo e Morgan. L’orchestra aveva iniziato a suonare il pezzo,era ...

borghi_claudio : Regalo. L'analisi di Michele Salvati su 'l'Unità' il giorno della crisi SME nel '92. Dice se non si vuol monetizzar… - LucaBizzarri : A #propagadalive vedi quello che succede in studio. Non ti accorgi che c’è il regista. Questo è il più grande comp… - EleonoraEvi : Infinita tristezza. E rabbia. Succede a Roma, la notte di #capodanno, sono morti di paura tantissimi uccelli a cau… - 2piedi : RT @borghi_claudio: Regalo. L'analisi di Michele Salvati su 'l'Unità' il giorno della crisi SME nel '92. Dice se non si vuol monetizzare co… - _k1llmym1nd_ : @_LUWILLSURVIVE mio fratello non sa che io mi taglio sul serio, e ci scherza non sapendo cosa succede a me tutti i giorni, mi fa una rabbia -