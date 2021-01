"Che succede?". Amadeus sconcertato a L'anno che verrà; Gianni Morandi sparisce dal palco nel bel mezzo della diretta, cala il gelo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Piccolo imprevisto a L'anno che verrà, lo show di Capodanno di Amadeus su Rai1. Insieme a lui sul palco c'è Gianni Morandi, spalla perfetta. Ma quando il mitico cantante bolognese deve esibirsi in coppia con Piero Pelù, il colpo di scena. Amadeus e la voce dei Litfiba lo aspettano, Gianni non c'è. Amadeus, in perfetto stile Morgan-Bugo al Festival di Sanremo (complimenti per l'autoironia, viste le polemiche passate e future), si domanda: "Che succede?". Dopo pochi secondi, ecco la risposta: Morandi corre e si presenta di nuovo davanti alle telecamere, con una giacca nuova. Per la cronaca: una delle tante cambiate nel corso della serata. Anche questo fa un po' Sanremo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Piccolo imprevisto a L'che, lo show di Capoddisu Rai1. Insieme a lui sulc'è, spalla perfetta. Ma quando il mitico cantante bolognese deve esibirsi in coppia con Piero Pelù, il colpo di scena.e la voce dei Litfiba lo aspettano,non c'è., in perfetto stile Morgan-Bugo al Festival di Sanremo (complimenti per l'autoironia, viste le polemiche passate e future), si domanda: "Che?". Dopo pochi secondi, ecco la risposta:corre e si presenta di nuovo davanti alle telecamere, con una giacca nuova. Per la cronaca: una delle tante cambiate nel corsoserata. Anche questo fa un po' Sanremo.

