"Che anno, che fatica". Ci avete fatto caso? Il dettaglio del corpo che svela lo stress di Conte: mai visto così (Di venerdì 1 gennaio 2021) Addio tenebre, addio ciuffo corvino. Giuseppe Conte e i dettagli significativi della sua ultima Contestatissima conferenza stampa di fine 2020, messi alla berlina da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. "Nel primo colpo d'occhio, subito una notizia", si legge nel retroscena "di colore": il premier "dopo mesi, rinuncia al favore delle tenebre e decide di parlare alla luce che filtra dai finestroni spalancati di Villa Madama". Il riferimento velenoso è alle decine di conferenze stampa organizzate (e spesso slittate di diverse mezz'ore) ben oltre l'ora di cena, a dribblare tg e talk serali e mettere alle strette gli stessi quotidiani. E poi quel particolare, che tanto superfluo non è: Conte ha attraversato da protagonista forse l'anno più difficile dell'Italia dal secondo Dopoguerra a oggi, e l'espressione rilassata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Addio tenebre, addio ciuffo corvino. Giuseppee i dettagli significativi della sua ultimastatissima conferenza stampa di fine 2020, messi alla berlina da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. "Nel primo colpo d'occhio, subito una notizia", si legge nel retroscena "di colore": il premier "dopo mesi, rinuncia al favore delle tenebre e decide di parlare alla luce che filtra dai finestroni spalancati di Villa Madama". Il riferimento velenoso è alle decine di conferenze stampa organizzate (e spesso slittate di diverse mezz'ore) ben oltre l'ora di cena, a dribblare tg e talk serali e mettere alle strette gli stessi quotidiani. E poi quel particolare, che tanto superfluo non è:ha attraversato da protagonista forse l'più difficile dell'Italia dal secondo Dopoguerra a oggi, e l'espressione rilassata ...

beppe_grillo : L'Elevato è sceso per dirvi che gli errori dei grandi uomini ci dispiacciono perché danno l'occasione agli scemi di… - borghi_claudio : Una bella immagine per chiudere l'anno. Stamattina una bella risorsa che orinava sulle rovine del palazzo imperial… - matteosalvinimi : Mamma mia che anno terribile, la speranza (anzi la certezza) è che il 2021 sarà un anno migliore per molti, anzi pe… - GraceDama : RT @UnoFRAtanti: Quelli che vedete a terra sono uccellini. Questa è una strada di Roma, via Cavour Sono, purtroppo, morti d'infarto a causa… - emmpad2 : @Nivea__mc Buona giornata Gesù ti benedica e ancora un buon anno che Gesù ci protegga -

Ultime Notizie dalla rete : Che anno Oroscopo 2021: che anno sarà segno per segno? il Giornale Gli 8 libri che hanno segnato il mio 2020

Il 2020 è stato probabilmente l’anno più duro, complicato e faticoso che abbia mai vissuto. Un anno che mi ha spinto a calci fuori dalla mia zona di confort, che mi ha insegnato a conoscere i miei lim ...

Che senso ha guarire dal Covid e poi ammalarsi di depressione?

Qualche anno fa mi sono ritrovato a leggere, integralmente, "Il suicidio" di Emile Durkheim, un saggio di stampo sociologico che studia il fenomeno del suicidio come conseguenza di dinamiche sociali.

Il 2020 è stato probabilmente l’anno più duro, complicato e faticoso che abbia mai vissuto. Un anno che mi ha spinto a calci fuori dalla mia zona di confort, che mi ha insegnato a conoscere i miei lim ...Qualche anno fa mi sono ritrovato a leggere, integralmente, "Il suicidio" di Emile Durkheim, un saggio di stampo sociologico che studia il fenomeno del suicidio come conseguenza di dinamiche sociali.