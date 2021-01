Cavani squalificato per la frase razzista: la posizione del Matador (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’attaccante Cavani è stato squalificato per una frase giudicata razzista: “Gracias negrito”, aveva scritto il calciatore sui profili social in risposta ad un commento. La Football Association ha stangato il Matador, l’uruguaiano è stato sanzionato con tre giornate di squalifica ed una multa di 100.000 sterline. Il calciatore dei Red Devils sarà costretto a saltare le partite contro Aston Villa, Manchester City e Watford. La risposta di Cavani dopo la squalifica Cavani (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)L’attaccante Cavani ha deciso di giustificarsi tramite un messaggio pubblicato sui profili social: “Accetto la sanzione disciplinare sapendo che sono estraneo alle usanze inglesi, ma non condivido il punto di vista, Mi scuso se ho offeso qualcuno ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’attaccanteè statoper unagiudicata: “Gracias negrito”, aveva scritto il calciatore sui profili social in risposta ad un commento. La Football Association ha stangato il, l’uruguaiano è stato sanzionato con tre giornate di squalifica ed una multa di 100.000 sterline. Il calciatore dei Red Devils sarà costretto a saltare le partite contro Aston Villa, Manchester City e Watford. La risposta didopo la squalifica(Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)L’attaccanteha deciso di giustificarsi tramite un messaggio pubblicato sui profili social: “Accetto la sanzione disciplinare sapendo che sono estraneo alle usanze inglesi, ma non condivido il punto di vista, Mi scuso se ho offeso qualcuno ...

