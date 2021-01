Cavani: Accademia spagnola dell’Uruguay difende il giocatore squalificato in Inghilterra. «Ignoranti, frase non razzista» (Di sabato 2 gennaio 2021) Per protestare contro la squalifica di Cavani, accusato di messaggio razzista, è scesa in campo l'Accademia della Lingua spagnola dell'Uruguay, che è l'equivalente dell'Accademia della Crusca in Italia. L'Accademia ha duramente stigmatizzato in suo documento la decisione della Football Association di squalificare Edinson Cavani per tre giornate (più centomila sterline di multa) per aver risposto con un «Gracias negrito!». Per l'Accademia uruguaiana, gli inglesi della FA sono semplicemente degli Ignoranti Leggi su firenzepost (Di sabato 2 gennaio 2021) Per protestare contro la squalifica di, accusato di messaggio, è scesa in campo l'della Linguadell'Uruguay, che è l'equivalente dell'della Crusca in Italia. L'ha duramente stigmatizzato in suo documento la decisione della Football Association di squalificare Edinsonper tre giornate (più centomila sterline di multa) per aver risposto con un «Gracias negrito!». Per l'uruguaiana, gli inglesi della FA sono semplicemente degli

Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: CAVANI - Accademia della lingua in Uruguay: 'Da noi 'negrito' è un termine affettuoso, la squalifica è ingiusta' https://… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: CAVANI - Accademia della lingua in Uruguay: 'Da noi 'negrito' è un termine affettuoso, la squalifica è ingiusta' https:… - LamasEnrique : RT @napolimagazine: CAVANI - Accademia della lingua in Uruguay: 'Da noi 'negrito' è un termine affettuoso, la squalifica è ingiusta' https:… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Cavani, Accademia lingua Uruguay contro FA inglese: 'Ignoranti! - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAVANI - Accademia della lingua in Uruguay: 'Da noi 'negrito' è un termine affettuoso, la squalifica è ingiusta' https:… -