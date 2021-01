Carlos Kamizele | chi è il ballerino di hip-hop | età | foto | carriera

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Kamizele

Carlos Kamizele è un ballerino di origini congolesi di hip-hop che parteciperà a Danza con me, il programma di Roberto Bolle.Quarta edizione per il programma Danza con me insieme a Roberto Bolle. La danza torna protagonista l’1 gennaio 2021 su Rai Uno, in prima serata, con la conduzione affidata alla coppia Francesco Montan ...