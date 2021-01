Capodanno shock per Elabdellaoui del Galatasaray: rischia di perdere la vista (Di venerdì 1 gennaio 2021) Omar Elabdellaoui, difensore del Galatasaray, è stato ricoverato in ospedale a seguito di ferite riportate agli occhi la notte di Capodanno. Il calciatore norvegese di origini marocchine è rimasto ferito da un fuoco d’artificio all’interno della propria abitazione. Le notizie sul suo stato di salute sono abbastanza negative, secondo quanto si apprende, c’è la possibilità che il giocatore perda la vista. In mattinata è arrivato anche un comunicato da parte del club turco: “Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita”. Foto: sito ufficiale Galatasaray L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021) Omar, difensore del, è stato ricoverato in ospedale a seguito di ferite riportate agli occhi la notte di. Il calciatore norvegese di origini marocchine è rimasto ferito da un fuoco d’artificio all’interno della propria abitazione. Le notizie sul suo stato di salute sono abbastanza negative, secondo quanto si apprende, c’è la possibilità che il giocatore perda la. In mattinata è arrivato anche un comunicato da parte del club turco: “Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita”. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

