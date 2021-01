Capodanno in zona rossa Passeggiate e visite: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 1 gennaio 2021) Valentina Dardari Oggi 1 gennaio saranno chiusi i negozi, i bar e i ristoranti. Il coprifuoco torna dalle 22 alle 5 A Capodanno l’Italia si sveglia ancora in zona rossa. Oggi, 1 dicembre 2021 saranno chiusi sia i negozi che i bar e i ristoranti, e il coprifuoco tornerà dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina. La zona rossa durerà fino al 3 gennaio, avremo poi una brevissima pausa in arancione per lunedì 4 gennaio, prima di ritornare rossi fino alla Befana compresa. Di che colore saremo dopo il 7 gennaio è ancora un mistero. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno oggi gli spostamenti possibili e le attività che potremo svolgere senza il rischio di incorrere in multe anche salate. cosa c’è di aperto in zona ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Valentina Dardari Oggi 1 gennaio saranno chiusi i negozi, i bar e i ristoranti. Il coprifuoco torna dalle 22 alle 5 Al’Italia si sveglia ancora in. Oggi, 1 dicembre 2021 saranno chiusi sia i negozi che i bar e i ristoranti, e il coprifuoco tornerà dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina. Ladurerà fino al 3 gennaio, avremo poi una brevissima pausa in arancione per lunedì 4 gennaio, prima di ritornare rossi fino alla Befana compresa. Di che colore saremo dopo il 7 gennaio è ancora un mistero. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno oggi gli spostamenti possibili e le attività che potremo svolgere senza il rischio di incorrere in multe anche salate.c’è di aperto in...

Corriere : 1 gennaio 2021, Italia in zona rossa: spesa e visite ad amici e parenti, ecco cosa si p... - MediasetTgcom24 : Mentre l’Italia in zona rossa ha festeggiato tra divieti e limitazioni, in Cina è accaduto questo… - viasatfleet : Siete pronti per andare verso il 2050? Noi l'abbiamo già fatto! Ecco il racconto della #tecnologia #Viasat vista da… - Angelredblack1 : RT @MediasetTgcom24: Mentre l’Italia in zona rossa ha festeggiato tra divieti e limitazioni, in Cina è accaduto questo - gerlubas : RT @opificioprugna: Volevo dire a quelle migliaia di persone di Wuhan che sono scese in piazza a festeggiare mentre noi qui in zona rossa a… -