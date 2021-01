FirenzePost : Capodanno: Giani quest’anno non si tuffa in Arno (foto), ma fa gli auguri alla Toscana - globalistIT : - LaPetitNuage : RT @Adnkronos: #Capodanno, Giani rinuncia al tradizionale tuffo a Firenze - Patrizia_MB : RT @Adnkronos: #Capodanno, Giani rinuncia al tradizionale tuffo a Firenze - Adnkronos : #Capodanno, Giani rinuncia al tradizionale tuffo a Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Giani

Lo spettacolo di fine anno condotto da Amadeus è una costante di ogni Capodanno. Questo 2020 non ha fatto eccezione, ricapitoliamo i momenti salienti ...Eugenio Giani chiede prudenza e interrompe una tradizione di buon auspicio per l’anno nuovo: per rispetto dell’emergenza sanitaria che sta vivendo la Toscana e il paese in generale invita a non raduna ...