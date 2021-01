Capodanno: a Roma oltre 1.300 controlli Polizia locale, fermati quattro ragazzi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Sono oltre 1.300 i controlli eseguiti nel corso della notte da parte della Polizia locale di Roma Capitale, e 19 i casi per cui è scattata la sanzione per violazione delle disposizioni a tutela della salute pubblica. Tra le persone sanzionate quattro giovani, tutti minorenni, fermati a piazza Santa Maria in Trastevere: un gruppo di ragazzi, con bottiglie di vetro in mano, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi ma quattro sono stati fermati e identificati: riaffidati ai genitori, giunti sul posto, sono stati contestati gli illeciti secondo quanto previsto dal DL 18 dicembre n. 172. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021), 1 gen. (Adnkronos) – Sono1.300 ieseguiti nel corso della notte da parte delladiCapitale, e 19 i casi per cui è scattata la sanzione per violazione delle disposizioni a tutela della salute pubblica. Tra le persone sanzionategiovani, tutti minorenni,a piazza Santa Maria in Trastevere: un gruppo di, con bottiglie di vetro in mano, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi masono statie identificati: riaffidati ai genitori, giunti sul posto, sono stati contestati gli illeciti secondo quanto previsto dal DL 18 dicembre n. 172. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata speciale di Capodanno… - Corriere : Capodanno, pioggia di storni morti per i botti nel centro di Roma - enpaonlus : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza …… - ritadallachiesa : RT @SuperErmy: Questo orrore non deve essere più consentito!!! ?????? Roma, centinaia di uccelli morti in strada: schiantati dai botti di Capo… - Corrado0M : RT @ilriformista: Spaventati dai #botti, volatili contro i cavi dell'alta tensione #BottiDiCapodanno #Roma #uccelli -