Capodanno | 229 interventi dei vigili del fuoco | in forte calo rispetto all' anno scorso**

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Sono stati 229 stanotte gliriconducibili ai festeggiamenti di Capod, in netta diminuzioneallo scorso, quando furono 686, variazione legata alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19. Lo rende noto il ministero dell'Interno in un comunicato. Il numero maggiore anche quest'nel Lazio 45 (lo scorsofurono 171), Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.

(Aggiornamento di MB). NOTTE DI SAN SILVESTRO 2020, LE CURIOSITÀ. La notte di San Silvestro 2020, o vigilia di Capodanno, protagonista del doodle di Google di oggi, giovedì 31 dicembre.