Capodanno 2021 in zona rossa, feriti e una vittima per i botti. Vaccinati contro il Covid quasi 23mila italiani (Di venerdì 1 gennaio 2021) È il Capodanno del 2021 e l'Italia si risveglia nel silenzio della zona rossa a causa dell'emergenza Covid. Non sono mancati i festeggiamenti, anche se molto più contenuti che in passato, date le misure restrittive. E purtroppo non sono mancate le tragedie. Ad Asti un ragazzo di 13 anni ha perso la vita colpito, a quanto sembra, da un petardo. Otto i feriti a Napoli e 5 a Milano. Procede intanto il piano delle vaccinazioni contro il coronavirus, sebbene l'Italia, come tutta Europa, si trovi solo agli inizi della campagna vaccinale. Alla 23.30 del 31 dicembre erano 22.789 i cittadini che avevano assunto il vaccino, quasi tutti medici, infermieri e operatori sanitari.

