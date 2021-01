Capodanno 2021, in migliaia festeggiano nel centro di Wuhan. L’arrivo dell’anno nuovo nell’epicentro della prima ondata di coronavirus (Di venerdì 1 gennaio 2021) migliaia di persone si sono riversate in strada a Wuhan, primo epicentro della pandemia di coronavirus, per festeggiare L’arrivo del nuovo anno. La gente si è ritrovata sulle rive del fiume Yangtze e ha lanciato in aria dei palloncini colorati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021)di persone si sono riversate in strada a, primo epipandemia di, per festeggiaredelanno. La gente si è ritrovata sulle rive del fiume Yangtze e ha lanciato in aria dei palloncini colorati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

