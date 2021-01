Calendario Sport 2021 | tutti gli eventi dell’anno Date e programma giornaliero

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Cari lettori di OA, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è dei più sinceri dopo gli ultimi dodici mesi che abbiamo vissuto, indiscutibilmente i più difficili e traumatici delle nostre esistenze. Un virus ha travolto le nostre vite e le ha letteralmente rivoluzionate, togliendoci tantissime sicurezze e facendoci piombare in un contesto asettico che fino a poco tempo fa ci sarebbe sembrato soltanto degno dei più psichedelici film dell’orrore. La pandemia ha scombussolato il mondo intero in un’annata semplicemente da dimenticare, che ci ha portato via per sempre alcuni parenti, amici, conoscenti. Adesso è arrivato il momento di voltare pagina e di cercare di guardare con ottimismo il nuovo anno, incominciato giusto da qualche ora. Speriamo davvero che sia l’alba di una nuova era. L’auspicio più sentito è che ilporti con sè una ...