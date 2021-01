Calciomercato Napoli/ Con Milik rottura totale: si andrà in tribunale? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Calciomercato Napoli: rottura con Milik, lo strappo è definitivo e la vicenda potrebbe finire in tribunale. Le ultime notizie di oggi, venerdì 1 gennaio 2021. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021)con, lo strappo è definitivo e la vicenda potrebbe finire in. Le ultime notizie di oggi, venerdì 1 gennaio 2021.

ElbardelMetrop1 : RT @ProfidiAndrea: ?? #Milik, offerta di €10m al #Napoli: cosa succede ora? ???? Il polacco sarebbe un obiettivo concreto dell'Olympique Marsi… - ProfidiAndrea : ?? #Milik, offerta di €10m al #Napoli: cosa succede ora? ???? Il polacco sarebbe un obiettivo concreto dell'Olympique… - cn1926it : Da #Torino – #MilikJuve, ci risiamo: i bianconeri puntano ad uno scambio di prestiti. Le ultime - Chiariello_CS : RT @FrancescoRoma78: Il #Napoli deve cedere #Fabian a giugno, per non trovarsi un altro #Milik in casa. Fabian difficilmente rinnoverà, il… - infoitsport : Calciomercato Napoli, apertura all’addio di Milik: soluzione verso la pista estera -