Calciomercato Juventus/ Rovella e gli altri giovani: linea verde per Pirlo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Calciomercato Juventus: Nicolò Rovella preso dal Genoa e altri giovani al centro del progetto bianconero. Le ultime notizie di oggi, venerdì 1 gennaio 2021. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021): Nicolòpreso dal Genoa eal centro del progetto bianconero. Le ultime notizie di oggi, venerdì 1 gennaio 2021.

Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - forumJuventus : ? Affare fatto! Bryan #Reynolds alla #Juventus dall'#FCDallas per €8,5mln. Firmerà un contratto fino al 2025 e verr… - sportli26181512 : Juve, sfida all'Atletico per un terzino: La Juventus pronta a sfidare l’Atletico... - Antonio98854326 : Buongiorno Andrea e buon anno spero possa tu centrare l'obiettivo che ti sei prefissato per la tua e la nostra squa… -