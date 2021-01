Calcio Estero Sky Sport | Bundesliga e Premier League 1 - 4 Gennaio

Leggi su digital-news

(Di venerdì 1 gennaio 2021)SKY- 17^ giornataTutte le 10 partite live su Sky e in streaming su NOW TV (disponibili su Sky Go, anche in HD) Da non perdere: CHELSEA-MANCHESTER CITY ore 17.30, live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite in 4K HDR, sabato, anche TOTTENHAM-LEEDS SCOTTISHSHIP (22^ giornata) “Old Firm” sabato in Scozia, ecco il superderby di Glasgow: RANGERS-CELTIC